День открытых дверей пройдет в онкоцентре Одинцова 22 августа

22 августа в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы состоится День открытых дверей. Жителей округа старше 18 лет приглашают пройти обследования и получить консультацию врача-онколога.

Специалисты будут принимать пациентов с 09:00 до 14:00. В рамках мероприятия можно будет пройти несколько видов диагностики. В программу входят обследование новообразований кожи, рентген-исследование грудной клетки, маммография и УЗИ молочных желез. Мужчинам также предлагают пройти ПСА-тест, который помогает оценить риски заболеваний предстательной железы.

После первичного осмотра пациента принимает врач-онколог. При наличии показаний специалист сможет назначить дополнительные исследования и дать рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Для посещения Дня открытых дверей необходима предварительная запись. Сделать ее можно по телефону 122 или +7 495 635-42-70 с понедельника по пятницу. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Центр амбулаторной онкологической помощи находится по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 3, поликлиника № 1, 5 этаж.