День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме в субботу, 29 ноября. Все желающие могут посетить мероприятие с 11:00 до 12:00.

Специалисты расскажут, как подготовиться к родам, что необходимо взять с собой, проинформируют о видах контрактов и важных моментах подготовки к родам, а также ответят на вопросы про выбор доктора и акушерки.

Родильный дом входит в состав многопрофильного медицинского учреждения «Одинцовская областная больница» и расположен на территории больничного комплекса. Это учреждение второго уровня, оказывающее круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь; отделения оснащены современным медицинским оборудованием. Условия пребывания рассчитаны на комфорт пациентов: в дородовом отделении — восемь индивидуальных родовых залов, одноместные и двухместные палаты; в послеродовом отделении — одноместные, двух-, трех- и четырехместные палаты.

Напомним, что для посещения мероприятия обязательна предварительная запись по телефону: 8 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.