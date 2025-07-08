День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 9 июля

День открытых дверей в Одинцовском роддоме могут посетить оба будущих родителя. Для гостей организуют экскурсию в сопровождении врача, который ответит на волнующие их вопросы.

Акушерки расскажут о важных моментах подготовки к родам, а также о том, какие существуют виды контрактов. Руководители медицинского учреждения отмечают, что дни открытых дверей являются прекрасной возможностью для будущих мам подготовиться к первому опыту родов.

Для сохранения спокойствия каждой женщине крайне важно заранее ознакомиться с обстановкой и атмосферой родильного и послеродового отделений, а также пообщаться с медицинским персоналом. Сотрудники роддома с готовностью делятся своими знаниями и уделяют внимание каждой будущей матери. Посетителям рекомендуется брать на экскурсию сменную обувь.