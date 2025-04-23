День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 30 апреля

Одинцовский роддом на постоянной основе проводит дни открытых дверей. Мероприятия проходят по средам и начинаются в 12:00.

Посещение роддома в Одинцове в дни открытых дверей обычно начинается с экскурсии. Будущие родители в сопровождении врачей и акушерок могут осмотреть родовое и послеродовое отделения, послеродовую палату, а также задать любые интересующие вопросы. Специалисты подробно рассказывают о том, как подготовиться к родам, какие виды контрактов существуют, как выбрать доктора или акушерку.

Также на базе роддома Одинцовской Областной больницы функционируют Школы мам и будущих отцов. Обучающие программы проходят в Одинцове и в Звенигороде.

Расписания школ регулярно публикуются в первых числах календарного месяца на официальном сайте больницы, в телеграм-канале Одинцовского роддома и в официальной группе родильного дома.