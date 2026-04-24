День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме

Будущих родителей приглашают на традиционный День открытых дверей, который состоится в Одинцовский роддом. Учреждение распахнет свои двери в субботу, 25 апреля.

Мероприятие начнется в 11:00. Участников ждет экскурсия по отделениям. Квалифицированные акушерки проведут всей гостей по родильным залам и палатам, расскажут о современном оборудовании и условиях пребывания мам и новорожденных.

Специалисты напоминают, что для участия требуется предварительная запись. Сделать это можно по телефону +7 985 963 14 64. Добавим, что Одинцовский родильный дом находится по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 3Б.

Напомним, что Дни открытых дверей проводят в учреждении регулярно — по средам и пятницам. Такие встречи помогают будущим мама и папам познакомиться с учреждение в более спокойной обстановке.