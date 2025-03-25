День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 26 марта

Будущие родители смогут в сопровождении медицинских специалистов побывать на экскурсии в родовом и послеродовом отделениях. Им также предоставят возможность осмотреть послеродовую палату и задать свои вопросы врачам.
На День открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома. Паре необходимо совместно обсудить все «за» и «против» и решить для себя, готова ли она к партнерским родам. Также будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.
Акушерки расскажут о важных моментах подготовки к родам.
Родильный дом является структурным подразделением Одинцовской областной больницы и находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3б.
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