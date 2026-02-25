День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме

Одинцовский роддом готовится к традиционному Дню открытых дверей, который пройдет в учреждении 28 февраля. Будущие мамы познакомятся ближе с командой опытных акушерок.

Такие встречи проходят в роддоме по субботам. Родители в сопровождении врача посещают с экскурсией главные отделения, оценивают родильные залы и палаты, задают волнующие вопросы.

Уточнить все подробности Дня открытых дверей, а также записаться на него можно по телефону: +7 985 963-14-64 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00).

Родильный дом находится по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 3Б.

Напомним, что родильный дом входит в состав многопрофильного медицинского учреждения «Одинцовская областная больница» и находится на территории больничного комплекса. Здесь созданы комфортные условия пребывания: восемь индивидуальных залов, одноместные и двухместные палаты в дородовом отделении, а также одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные палаты в послеродовом отделении.