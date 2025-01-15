День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 15 января

Первый в 2025 году день открытых дверей состоится в медицинском учреждении города Одинцово. Это мероприятие поможет будущим родителям познакомиться с условиями родильного дома, пообщаться с врачами и получить ответы на все интересующие вопросы.

Гости смогут посетить экскурсию по родовому и послеродовому отделениям в сопровождении опытного специалиста, осмотреть палаты, где женщины проводят время после родов, и узнать о современных подходах к уходу за новорожденными.

Мероприятие пройдет по адресу: улица М. Бирюзова, дом 3б (здание роддома). Для участия специалисты рекомендуют заранее подготовиться: взять с собой сменную обувь, чтобы обеспечить комфорт и соблюдение санитарных норм. По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (985) 963-1464 с 9:00 до 17:00.

Дни открытых дверей в роддомах — это мероприятие, которое помогает будущим родителям чувствовать себя увереннее и спокойнее перед предстоящими родами. Участники смогут не только осмотреть помещения, но и узнать о доступных услугах и возможностях, таких как партнерские роды или индивидуальные палаты. Кроме того, врачи расскажут о подготовке к родам, особенностях ухода за новорожденным и ответят на любые вопросы, связанные с беременностью и родами.