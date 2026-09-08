День открытых дверей пройдет в Одинцовском роддоме 12 сентября

Участники смогут изнутри увидеть, как устроен роддом, пройти по отделениям, осмотреть родильные залы и палаты. Такие экскурсии помогают заранее познакомиться с обстановкой и специалистами, понять, как организовано пребывание мамы и малыша, а также получить информацию непосредственно от сотрудников учреждения. На встрече можно будет уточнить интересующие детали и узнать больше о возможностях роддома.

Для участия в экскурсии необходима предварительная запись. Получить подробности можно по телефону +7 985 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Одинцовский родильный дом находится по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3б.