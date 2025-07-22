День открытых дверей пройдет в МосОблЕИРЦ в Балашихе 24 июля

В городском округе Балашиха 24 июля состоится День открытых дверей МосОблЕИРЦ. Мероприятие пройдет в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице, 61, начало в 11:00.

Приглашаются все желающие получить подробную информацию и консультации по вопросам коммунальных услуг. Цель встречи — помочь жителям разобраться в начислениях, оплате услуг, передаче показаний счетчиков и других актуальных темах, связанных с ЖКХ. В мероприятии примут участие сотрудники МосОблЕИРЦ, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, администрации округа и управляющих компаний.

Посетителям расскажут о современных цифровых сервисах, действующих акциях и новых возможностях расчетного центра. Особое внимание будет уделено мастер-классу по работе с Личным кабинетом — удобным онлайн-инструментом, который помогает быстро и просто управлять коммунальными платежами и получать необходимую информацию.

День открытых дверей предоставит уникальную возможность получить ответы на все вопросы напрямую от специалистов, а также узнать, как инновационные технологии делают процесс оплаты и взаимодействия с ЖКХ более доступным и комфортным для каждого жителя.