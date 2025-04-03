День открытых дверей пройдет в летной школе-интернате во Фрязине 5 апреля

Фрязинская Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Союза Александра Покрышкина проведет День открытых дверей 5 апреля в 10:00. Учреждение приглашает учеников 7-8 классов и их родителей своими глазами увидеть, как воспитывают будущих летчиков.

Во время учебы кадеты поднимаются в небо на учебных самолетах под руководством опытных инструкторов. Ребята осваивают парашютный спорт, обучаются на современных авиасимуляторах, управляют беспилотными аппаратами и закаляют характер благодаря строгой дисциплине и военной науке.

По словам руководителей, учреждение предоставляет реальную дорогу к профессии, где нужны смелость, знания и преданность делу.

Кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Союза Александра Покрышкина располагается во Фрязине на Окружном проезде, 2. Все подробности можно узнать на сайте.