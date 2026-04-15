День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» в Химках

День открытых дверей состоится в химкинском колледже «Подмосковье», на который могут прийти абитуриенты и их родители. Присутствующие смогут узнать о направлениях предпрофессиональных классов и условиях поступления, а представители учебного заведения детально расскажут о специальностях.

Сначала гости отправятся на экскурсию по колледжу, где осмотрят учебные корпуса, лаборатории и современные мастерские, а также им расскажут о правилах поступления. Далее последуют практические пробы — мастер-классы и профессиональные квесты, которые позволят на практике узнать специфику разных профессий до начала учебы. Участники также смогут пообщаться со студентами и преподавателями, задав все интересующие вопросы напрямую.

На встрече с работодателями можно будет узнать, какие вакансии ждут выпускников и как попасть на стажировку.

День открытых дверей пройдет 18 апреля с 11:00 до 14:00 в учебном корпусе № 8 по адресу: Березовая аллея, дом 1. Отдельное собрание в гибридном формате организуют для родителей — можно присоединиться очно или онлайн.

Встреча будет проведена как часть федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Оператор проекта — Институт развития профессионального образования по поручению Министерства просвещения России.