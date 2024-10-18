День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 19 октября

Единый день открытых дверей пройдет в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» 19 октября. Абитуриенты смогут познакомиться с профессиями и специальностями учреждения.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие проведут в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Гости смогут поучаствовать в профессиональных пробах, в том числе с мастер-классах по кулинарии парикмахерскому делу, уборке гостиничных номеров и составлении туристических маршрутов.

Кроме того, абитуриенты освоят навыки оказания первой помощи и сбора аптечки.

В программу войдет знакомство с колледжем, общение со студентами, мастер-классы и многое другое.

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