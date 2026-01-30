День открытых дверей пройдет в колледже Орехово-Зуева

Профессионально-педагогический колледж Государственного гуманитарно-технологического университета распахнет свои двери для абитуриентов и их родителей в рамках традиционного Дня открытых дверей. Мероприятие состоится 31 января в 11:00 по адресу: улица Пушкина, дом № 3А.

По словам организаторов, этот день станет возможностью для всех, кто мечтает о карьере в сфере образования и стремится получить глубокие профессиональные знания и практические навыки. Посетители смогут ознакомиться с полным спектром образовательных программ колледжа, узнать об особенностях учебного процесса, перспективах дальнейшего обучения и трудоустройства и лично пообщаться с преподавателями.

«Наши гости смогут получить информацию из первых уст от нынешних студентов колледжа, узнать об их опыте учебы, внеучебной деятельности и студенческой жизни. Получить исчерпывающие ответы на любые вопросы, касающиеся поступления, условий обучения и возможностей для развития», — отметили организаторы.