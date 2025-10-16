Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Подмосковья 18 октября. Он состоится более чем на 30 площадках проекта «Профессионалитет», в том числе в филиалах ГГТУ и ГСГУ.

На базе колледжей школьники смогут поучаствовать в мастер-классах и профессиональных пробах по разным направлениям — от дизайнера до авиаинженера. Они также посетят ведущие предприятия региона, среди которых «Тактическое Ракетное Вооружение», ракетно-космическая корпорация «Энергия» и другие.

Ногинский колледж подготовит для школьников занятия по программированию дронов и созданию 3D-миров, в Сергиевом Посаде ребята узнают больше о работе сварщика, а в Коломне пройдут пробы по металлообработке и IT-безопасности.

Гости смогут встретиться с работодателями и задать им вопросы.

Найти список площадок и адреса можно по ссылке.