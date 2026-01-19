День открытых дверей пройдет в гимназии Примакова в Одинцове 31 января

День открытых дверей пройдет в гимназии имени Примакова в Одинцове 31 января. Он предназначен для воспитанников выпускной группы дошкольного отделения, родителей и учеников с первого по девятый классы, рассказали в Минобразования Подмосковья.

В рамках дня открытых дверей гости смогут узнать о программах, жизни в пансионе и возможностях очно-заочного обучения. Участники мероприятия встретятся с администрацией и преподавателями, выпускниками и родителями гимназистов. Им расскажут о центре лидерских программ, билингвальной среде и воспитательной работе, а также о процессе поступления и стипендиях.

Гимназия Примакова — это крупнейший гуманитарный кластер в России. В 2025 году она в пятый раз удостоилась звания лидера и флагмана образования в Подмосковье. Сейчас там обучаются школьники из 41 региона страны.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.