День открытых дверей пройдет в филиале Президентской академии в Красногорске

День открытых дверей пройдет 16 февраля в Московском областном филиале Президентской академии. Это мероприятие — возможность для абитуриентов и родителей познакомиться с правилами поступления и внеучебной жизнью одного из ведущих вузов страны.

Абитуриенты узнают об истории вуза и его достижениях, информацию о поступлении в 2025 году, требованиях к будущим студентам и документах, предстоящих событиях, которые могут быть полезны и интересны.

Ребята также смогут пообщаться со студентами, узнать про их опыт и внеучебные активности.

Организаторы подготовили экскурсию по учебным корпусам и общежитию.

Предварительная регистрация не требуется. День открытых дверей начнется в 11:00, а официальная часть — в 12:00. Президентская академия располагается по адресу: улица Речная, дом 8, корпус 1.