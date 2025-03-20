День открытых дверей пройдет в филиале МГИМО в Одинцове 22 марта

МГИМО-Одинцово открывает свои двери для абитуриентов и их родителей из Одинцовского округа и Московской области. День открытых дверей пройдет 22 марта с 11:00 до 15:00 и станет отличной возможностью познакомиться с одним из ведущих образовательных учреждений региона.

Во время мероприятия представители вуза подробно расскажут о подготовительных курсах, а также о программах, доступных в университете, школе бизнеса, колледже и лицее МГИМО. Участники смогут лично пообщаться с кураторами образовательных направлений, задать им вопросы и получить ответы. Кроме того, волонтеры поделятся своим опытом и расскажут о насыщенной студенческой жизни в кампусе.

Программа Дня открытых дверей включает несколько ключевых активностей: экскурсию по территории кампуса, индивидуальные консультации для абитуриентов, разбор особенностей поступления и возможностей изучения иностранных языков, а также презентацию программ высшего и среднего профессионального образования.

Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться. При входе в кампус нужно предъявить оригинал паспорта. Встреча состоится по адресу: улица Новоспортивная, дом 3.