День открытых дверей пройдет в энергетическом техникуме в Шатуре 12 апреля
С нового учебного года в Шатурском энергетическом техникуме появится дополнительная специальность — электроснабжение. Узнать подробности о зачислении можно во время Дня открытых дверей, который пройдет 12 апреля.
Шатурский энергетический техникум готовит специалистов по восьми направлениям. Практически 98% выпускников находят себе работу. Некоторые продолжают обучение в вузах, однако большинство предпочитают устроиться по профессии — сейчас квалифицированные мастера востребованы на рынке труда.
«Самым ярким примером успешного выпускника нашего техникума является Вероника Культешова. Она обучалась по направлению „Сетевое системное администрирование“ и выпустилась в 2023 году. Я являлась классным руководителем Вероники и могу сказать, что она была замечательная студентка, закончила техникум с красным дипломом. Помогала нам активно потом в период приемной кампании. На работу устроилась по специальности», — рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.
Молодые специалисты трудоустраиваются на предприятия не только в Шатуре, но и по всему Подмосковью.
«Учиться в ШЭТ было легко. Знания, полученные за время учебы, мне пригождаются по сей день. Найти работу в округе было довольно легко. Я устроилась в администрацию муниципального округа. Работа мне нравится», — поделилась ведущий эксперт отдела информационной политики администрации муниципального округа Шатура Вероника Культешова.
С нового учебного года будет доступно новое направление подготовки — электроснабжение. День открытых дверей пройдет в учреждении 12 апреля. На мероприятии можно будет подробно узнать о программах обучения.