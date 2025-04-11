День открытых дверей пройдет в энергетическом техникуме в Шатуре 12 апреля

С нового учебного года в Шатурском энергетическом техникуме появится дополнительная специальность — электроснабжение. Узнать подробности о зачислении можно во время Дня открытых дверей, который пройдет 12 апреля.

Шатурский энергетический техникум готовит специалистов по восьми направлениям. Практически 98% выпускников находят себе работу. Некоторые продолжают обучение в вузах, однако большинство предпочитают устроиться по профессии — сейчас квалифицированные мастера востребованы на рынке труда.

«Самым ярким примером успешного выпускника нашего техникума является Вероника Культешова. Она обучалась по направлению „Сетевое системное администрирование“ и выпустилась в 2023 году. Я являлась классным руководителем Вероники и могу сказать, что она была замечательная студентка, закончила техникум с красным дипломом. Помогала нам активно потом в период приемной кампании. На работу устроилась по специальности», — рассказала замдиректора по учебной работе ГБПОУ МО «ШЭТ» Светлана Косова.