День открытых дверей пройдет в Егорьевском техникуме

Егорьевский техникум 12 февраля распахнет свои двери для школьников с шестого по 11 классы с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителей. Это профориентационное мероприятие, организованное при поддержке Министерства образования Московской области, призвано помочь молодым людям найти свой путь в профессию.

Гостей ожидает насыщенная программа. Это не просто рассказ о специальностях, а полноценное погружение в образовательный процесс. Участники смогут познакомиться с востребованными профессиями и специальностями, увидеть учебные мастерские и аудитории, лично пообщаться с преподавателями и мастерами, а также встретиться со студентами техникума.

Специалисты приемной комиссии, социальный педагог и психолог проведут индивидуальные консультации.

Они расскажут об условиях поступления, о доступной среде, мерах социальной поддержки, стипендиях и возможностях дальнейшего трудоустройства. Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: проспект Ленина, дом № 3, 1 корпус.