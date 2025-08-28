День открытых дверей пройдет в Доме культуры «Контакт» в Химках 30 августа

Для детей и родителей подготовлена обширная программа, включающая концерты и мастер-классы. Посетители смогут ознакомиться со всеми творческими студиями и кружками учреждения.

В программе Дня открытых дверей запланированы выступления творческих коллективов, а педагоги проведут для желающих открытые уроки и мастер-классы. Для гостей также будут работать интерактивные зоны и анимация.

Дом культуры приглашает записаться как на платные, так и на бесплатные направления подготовки и развития детей. В числе бесплатных кружков театральная студия «Давай играть», студия лепки «Пластилиновый мир», литературный клуб «Ковчег», ансамбль русской народной песни «Сударушки» и академический хор «Коллаж».

Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: ул. Молодежная, д. 20. Вход для всех гостей будет свободным. Без возрастных ограничений.