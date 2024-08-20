День открытых дверей пройдет в домах культуры Подмосковья 31 августа

Библиотеки и дома культуры Подмосковья приготовили тематические мероприятия и специальные программы на День открытых дверей, который пройдет 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей ДК подготовили экскурсии и квесты, а также выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тысяч. Сотрудники организуют интерактивные площадки и тематические фотозоны. Гости домов культуры смогут записаться в любой кружок, примут участие в конкурсах и розыгрышах.

В библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы, игры. Посетителям расскажут о работе читален, пригласят в кружки по интересам.

Сейчас в Подмосковье работают почти 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях в учреждениях культуры можно найти на порталах dk.mosreg.ru и biblio.mosreg.ru.

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