День открытых дверей пройдет в домах культуры и библиотеках Подмосковья

В конце августа, 29 и 30 числа, в домах культуры и библиотеках Московской области пройдет День открытых дверей. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма региона, акция направлена на знакомство жителей с возможностями этих учреждений.

В домах культуры посетителей ждут открытые занятия и презентации кружков, экскурсии, бесплатные мастер-классы и концерты с участием местных творческих коллективов. Гости смогут пообщаться с руководителями и педагогами, задать вопросы и выбрать направление по душе — от вокала и танцев до декоративно-прикладного искусства. Во многих ДК будет организована запись в студии и секции на новый творческий сезон. Впервые в рамках Дня открытых дверей дома культуры расскажут об открытых вакансиях.

В библиотеках гостей ждут экскурсии по пространствам, книжные выставки, литературные квизы, громкие чтения и встречи с писателями. Также пройдут открытые занятия по ораторскому мастерству, мастер-классы по каллиграфии и современные литературные мастерские. Желающие смогут познакомиться с работой клубов по интересам и записаться в библиотечные кружки на новый сезон.

Больше информации о работе домов культуры и библиотек можно найти на портале и в приложении «МОе Подмосковье. ДК» и «МОе Подмосковье. Библиотеки».