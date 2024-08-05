День открытых дверей пройдет в ДК «Красная поляна» в Лобне 31 августа

В преддверии нового сезона 31 августа в Доме культуры «Красная поляна» городского округа Лобня проведут день открытых дверей. Гостей ждут творческие мастер классы, прослушивания в вокальные коллективы и смотры в хореографические ансамбли.

Дом культуры «Красная поляна» до старта нового сезона 2024-2025 приглашает жителей Лобни познакомиться с творческими кружками и коллективами на дне открытых дверей. Там лобненцы смогут посетить мастер-классы, пройти прослушивания и смотры в ансамбли и коллективы дома культуры. Гости мероприятия познакомятся с руководителями творческих студий, зададут интересующие вопросы.

С набором на творческий сезон 2024-2025 можно ознакомиться по ссылке.

День открытых дверей пройдет 31 августа с 11:00 до 15:00 в ДК «Красная поляна» по адресу улица Спортивная, 4.

Записаться в студии и творческие коллективы Подмосковья с 2022 года можно через Единый портал «Дома культуры Подмосковья».

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