День открытых дверей пройдет в детской библиотеке Лыткарина

Детская библиотека города Лыткарино распахнет свои двери для всех желающих, приглашая жителей и гостей округа на День открытых дверей. Мероприятие, запланированное на 23 августа, стартует в 11:00.

В рамках дня открытых дверей библиотека подготовила программу, которая позволит посетителям окунуться в мир книг, знаний и творчества. Гостей ждут разнообразные лектории, игры, презентации и творческие мастер-классы.

В 11:00 начнется литературно-познавательная программа, посвященная истории города, под названием «Я расскажу о городе Лыткарино», далее пройдет познавательная игра «Мое Подмосковье». В 12:30 стартует демонстрация видеоролика о проектах библиотеки, запланированных на этот год, в 13:00 — презентация художественных выставок. Затем пройдет показ мультфильмов, после чего гостей познакомят с книжными выставками библиотеки.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица Ленина, дом № 23А.