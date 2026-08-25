День открытых дверей пройдет в библиотеке в Химках 29 августа

Гостей Центральной городской библиотеки ждут мастер‑классы, квесты, встречи с авторами и благотворительная акция. Программа рассчитана на гостей от шести лет.

Мероприятие объединит науку, искусство и добрые дела. В 10:00 стартуют мастер‑классы по программированию от школы «Алгоритмика», а также выставка книжных новинок. В рамках акции «Полная миска» можно принести корм для животных и получить книгу — проект реализуется совместно с приютом «Счастливый друг».

Для любителей приключений пройдут мини‑квесты «Тайны книжных полок», а в 12:30 одновременно стартуют занятие по эволюционной биологии «Броненосец Хуан» и шахматный мастер‑класс для детей. В 16:00 гостей ждет урок по игровой математике «Мышематика», а также презентация книги «Мой волшебный мир» от Наташи Гном.

День завершится встречей с автором и презентацией курсов по художественной грамотности.