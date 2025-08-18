День открытых дверей пройдет в 800 библиотеках Подмосковья 23 августа
В библиотеках Московской области 23 августа пройдет День открытых дверей. Акция охватит 800 библиотек, а еще около 120 присоединятся к ней 30 августа на специально организованных мероприятиях в домах культуры
Программа праздника впечатляет разнообразием: книжные выставки, литературные встречи, викторины, квесты, настольные и компьютерные игры, концерты, спектакли, творческие вечера, выставки, экскурсии, кинопоказы.
Кроме того, запланированы мастер-классы по самым разным направлениям — от программирования и робототехники до каллиграфии и рукоделия.
Особый интерес представляют творческие встречи с писателями, художниками и другими деятелями искусства, а также возможность записаться в кружки и объединения при библиотеках.
В библиотечном информационно-культурном центре имени А. Белого в Балашихе художник и мастер гончарного дела Е. С. Гусаров проведет мастер-класс по лепке и росписи керамики. Городская арт-библиотека в Коломне удивит посетителей открытым уроком по созданию произведений искусства из музыальных пластинок.
В Центральной библиотеке имени А. П. Чехова в Истре пройдет презентация книги «Сторителлинг по-русски» и театральное занятие. «Вечер Лорки и фламенко» проведут в центральной городской библиотеке в Жуковском.
Список мероприятий доступен на сайте.