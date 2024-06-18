День открытых дверей пройдет 22 июня в роддоме Мытищ

Фото: Пресс-служба Мытищи

Гостям дня открытых дверей в родильном доме Мытищ расскажут о работе учреждения, важных для рожениц нюансах, а также о том, как взаимодействовать с новорожденным.

В выходные в родильном доме Мытищ прошел день открытых дверей. В его рамках участникам показали родовые боксы, послеродовое отделение и отделение новорожденных. Также специалисты предоставили подробную информацию о госпитализации на разных этапах.

«Изначально планировалось провести день открытых дверей только в один день, но из-за большого количества желающих было решено продлить мероприятие и на второй день», — пояснил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Следующий день открытых дверей решили провести 22 июня. Гостей будут ждать в 11:00.

Подробная информация доступна в Телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит

Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ

Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры

Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок

Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте