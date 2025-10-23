День открытых дверей «Профессионалитета» прошел в Павловском Посаде

Павлово-Посадский техникум провел Единый день открытых дверей, который посетили более 250 школьников и их родителей. Мероприятие, организованное в рамках федерального проекта «Профессионалитет», стало возможностью для абитуриентов познакомиться с учебным заведением, его образовательными программами и перспективами трудоустройства.

Директор техникума Татьяна Дугушкина выступила перед гостями с приветственным словом, рассказав о ключевой особенности обучения в техникуме — тесной связи образовательного процесса с актуальными требованиями работодателей. Она подчеркнула, что «Профессионалитет» направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.

Особый интерес у посетителей вызвали выступления представителей предприятий-партнеров техникума. Они подробно проинформировали о перспективах трудоустройства по четырем ключевым кластерам: правоохранительная сфера, машиностроение, туризм и топливно-энергетический комплекс. Представители компаний рассказали о карьерных возможностях, условиях работы и требованиях к молодым специалистам. Для гостей были организованы экскурсии по мастерским техникума. Школьники смогли увидеть, как проходят практические занятия и оценить высокий уровень подготовки студентов. Кроме того, были проведены мастер-классы по профессиям пожарного, сварщика, повара и электрика.

Участники мастер-классов получили возможность попробовать себя в роли специалистов, познакомиться с основными приемами работы и задать интересующие вопросы преподавателям и мастерам производственного обучения.