День открытых дверей продет в Одинцовском роддоме 16 мая

На мероприятии расскажут о подготовке к родам, а также о том, что необходимо взять с собой роженице. Гости смогут проконсультироваться со специалистами и получить ответы на вопросы про выбор доктора и акушерки.

Во время мероприятия гостей будут сопровождать акушерки родового отделения, которые познакомят с родильным домом, расскажут о работе отделения и помогут будущим родителям почувствовать себя спокойнее перед таким важным событием.

Такие встречи проходят регулярно — в каждую субботу в 11:00. Для посещения обязательна предварительная запись по телефону: +7 985 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Встреча пройдет по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.

Родильный дом входит в состав многопрофильного медицинского учреждения «Одинцовская областная больница» и находится на территории современного больничного комплекса. Роддом является учреждением второго уровня и оказывает круглосуточную акушерскую и неонатологическую помощь.