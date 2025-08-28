День открытых дверей продет в ДК «Лунево» в Химках 30 августа

Жители Химок смогут попробовать свои силы в разных направлениях искусства, а также познакомиться с творчеством коллективов Дома культуры «Лунево» во время дня открытых дверей. Его проведут 30 августа в 12:00 по адресу: поселение Луневское, дом № 20.

Каждый желающий сможет попробовать свои силы во время открытых уроков и мастер-классов. Помимо прочего, для присутствующих проведут экскурсию по творческим студиям и расскажут, как записаться в клубные формирования с помощью платформы dk.mosreg.ru.

«Развитие культуры в Химках – это инвестиции в будущее нашего города! Дом культуры «Лунево» играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя возможности для творческой самореализации каждому жителю», – прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники встречи смогут задать руководителям и участникам формирований любой интересующий вопрос. Завершится день открытых дверей концертом. Его подготовят творческие коллектива Дома культуры.