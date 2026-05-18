День открытых дверей по онкоскринингу пройдет в Одинцове 30 мая

В Одинцове организуют прием специалистов в Центре амбулаторной онкологической помощи. Жители смогут пройти обследования и получить консультации врачей для раннего выявления онкологических заболеваний.

Прием состоится в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова. Врачи будут принимать жителей старше 18 лет по предварительной записи и проведут комплексную диагностику, направленную на оценку рисков онкологических заболеваний.

Участникам будут доступны несколько видов обследований. Жители смогут проверить новообразования кожи, пройти рентген грудной клетки, маммографию и УЗИ молочных желез. Мужчинам предложат сдать ПСА-тест, который помогает оценить риск развития рака предстательной железы. Также после консультации врача-онколога пациенты получат направление на анализ кала на скрытую кровь.

Для участия потребуется предварительная запись. Ее можно будет оформить по телефону 122 или +7 495 635-42-70. При посещении необходимо будет иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Такие приемы позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя направлять пациентов на лечение», — отметили в медицинском учреждении.