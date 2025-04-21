День открытых дверей «Мособлэнерго» прошел в Московском энергетическом институте

День открытых дверей «Мособлэнерго» в Московском энергетическом институте посетили более 100 человек. Участниками мероприятия стали выпускники школ и колледжей, желающие поступить в МЭИ. Об этом передают в министерстве энергетики региона.

Перед учащимися выступили директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский и представители «Мособлэнерго». Сотрудники компании рассказали об основных направлениях деятельности, условиях целевого обучения, возможностях прохождения практики и перспективах трудоустройства.

Будущих абитуриентов познакомили с направлениями подготовки бакалавров в институте электроэнергетики и правилами подачи документов в 2025 году.

2025 год является юбилейным для обеих сторон — НИУ «МЭИ» отмечает 95-летие, а «Мособлэнерго» — 20-летие. В честь двух важных дат организации изготовили праздничный торт, который разрезали на чаепитии в конце мероприятия.

Компания «Мособлэнерго» каждый год приглашает на обучение выпускников Московского региона в НИУ«МЭИ» и подходит к вопросу кадрового дефицита в отрасли комплексно: для подготовки молодых специалистов сотрудничает с образовательными учреждениями и профильными компаниями.

В «Мособлэнерго» видят необходимость формирования междисциплинарных навыков у будущих работников. Этой точки зрения придерживаются и в НИУ «МЭИ».