День открытых дверей факультета МГИМО прошел в Одинцове

День открытых дверей Факультета финансовой экономики 4 апреля прошел на площадке Одинцовского кампуса МГИМО. Встречу посвятили теме: «Как выбрать свое направление в экономике будущего?»

Мероприятие открыл проректор по развитию МГИМО Артем Мальгин, который подчеркнул, что факультет активно развивается на всех площадках университета и предлагает современные образовательные траектории, отвечающие вызовам новой экономики.

Участники Дня открытых дверей познакомились с программами бакалавриата и магистратуры, узнали о стажировках, карьерных возможностях и компаниях-партнерах, а также о том, как выстроить образовательный путь в сфере финансов, технологий и креативных индустрий. Отдельное внимание уделили возможностям поступления через олимпиады и конкурсы МГИМО. Абитуриенты и их родители могли задать вопросы и получить подробные ответы о поступлении и обучении.