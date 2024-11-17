День открытых дверей для студентов провели в Истринской больнице

Истринская клиническая больница организовала День открытых дверей для студентов Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Экскурсию для ребят провели заведующие отделениями и старшие медицинские сестры.

В День открытых дверей в Истринской клинической больнице студенты познакомились с работой стационарных отделений. Будущие врачи посетили секции анестезиологии и интенсивной терапии. Специалисты подробно ознакомили их с возможностями медицинского учреждения и работой конкретных подразделений. Некоторые студенты уже проходили здесь практику.

«Дни открытых дверей для студентов мы проводим три раза в год, потому что мы заинтересованы в привлечении молодых перспективных кадров. Как правило, такие мероприятия очень эффективны, так как мы уже взяли на работу многих вчерашних студентов», — пояснила главная медсестра Истринской больницы Екатерина Арефьева.

Во время экскурсии молодые люди внимательно изучали потенциальное место работы и задавали много вопросов. Их интересовали как условия труда, так и уровень заработной платы.

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