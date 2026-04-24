День открытых дверей для студентов медколледжа провели в НИКИ детства

В Научно-исследовательском клиническом институте детства в Подмосковье 23 апреля состоялся день открытых дверей для студентов медицинского колледжа, обучающихся по направлению «Сестринское дело». Гости погрузились в повседневную работу стационара.

Программа включала знакомство с историей учреждения, его задачами и текущими возможностями, после чего участники отправились на экскурсию по отделениям.

Студентам показали рабочие пространства и зоны ухода за пациентами, а также дали возможность пообщаться с руководителями подразделений и старшими медицинскими сестрами. Специалисты рассказали о специфике работы с детьми, системе наставничества и реальной нагрузке, с которой сталкиваются молодые сотрудники.

Отдельной частью мероприятия стала открытая сессия с главной медицинской сестрой института, где будущие выпускники задали вопросы о профессиональном развитии, вариантах трудоустройства и возможностях дальнейшего обучения.