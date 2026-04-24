День открытых дверей для студентов медколледжа провели в НИКИ детства
В Научно-исследовательском клиническом институте детства в Подмосковье 23 апреля состоялся день открытых дверей для студентов медицинского колледжа, обучающихся по направлению «Сестринское дело». Гости погрузились в повседневную работу стационара.
Программа включала знакомство с историей учреждения, его задачами и текущими возможностями, после чего участники отправились на экскурсию по отделениям.
Студентам показали рабочие пространства и зоны ухода за пациентами, а также дали возможность пообщаться с руководителями подразделений и старшими медицинскими сестрами. Специалисты рассказали о специфике работы с детьми, системе наставничества и реальной нагрузке, с которой сталкиваются молодые сотрудники.
Отдельной частью мероприятия стала открытая сессия с главной медицинской сестрой института, где будущие выпускники задали вопросы о профессиональном развитии, вариантах трудоустройства и возможностях дальнейшего обучения.
Для нас это была не просто экскурсия, а возможность увидеть, как устроена реальная клиническая работа. Заведующие отделений открыто рассказали о нагрузке и о поддержке, которую получают молодые специалисты.
студентка
Основной задачей дня открытых дверей стало знакомство учащихся с внутренними стандартами работы, атмосферой и ценностями учреждения, а также демонстрация реальных перспектив для начинающих специалистов.
Мы всегда рады видеть мотивированных студентов. Сестринское дело — это основа качественной медицинской помощи, и нам важно с первых шагов показывать будущим коллегам наши ценности, стандарты и возможности для развития. Сегодня студенты увидели в НИКИ детства не просто место будущей практики, а профессиональную семью, где каждый специалист может расти и влиять на здоровье детей.
Наталья Косарева
главная медицинская сестра НИКИ детства
Встреча прошла в формате открытого диалога и вызвала живой интерес у участников. В институте планируют продолжать практику подобных мероприятий.