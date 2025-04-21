День открытых дверей для студентов медколледжа прошел в НИКИ детства

В НИКИ детства состоялся день открытых дверей для студентов филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Участникам рассказали о работе в центре, открытых вакансиях и провели экскурсию по отделениям стационара. Учащиеся смогли задать интересующие вопросы заведующим отделениями, врачам, медсестрам и лаборантам.

В отделении медицинской реабилитации студентов впечатлил целый парк оборудования. Будущим врачам рассказали, как создаются индивидуальные программы для восстановления пациентов, а также как массажисты и инструкторы ЛФК работают с детьми.

«Студентам медицинского колледжа институт детства уже хорошо знаком — в консультативно-диагностическом центре № 2 и отделениях стационара они не раз проходили практику. Мы всегда ждем выпускников медколледжа в наш дружный коллектив», — сказала главная медсестра НИКИ детства Наталья Косарева.

В НИКИ готовы дать возможность развиваться, применять знания на практике в дружелюбной атмосфере. Опытные врачи смогут научить новому и помочь в любой ситуации.

Партнерство колледжа и института продолжится. Теперь студенты смогут посещать дни открытых дверей института не только во время практики, но и в свободное время по желанию.