День открытых дверей для детей с ОВЗ прошел в Воскресенском колледже

Мероприятие проводилось в рамках инициативы, охватывающей все учебные заведения Московской области. Более 50 школьников из различных образовательных учреждений посетили колледж, чтобы узнать о предоставляемых возможностях обучения и определить, какая профессия подходит именно им в будущем.
Мероприятие стало для них возможностью ознакомиться со спектром специальностей, которые предлагает Воскресенский колледж, а также понять, каким образом знания могут быть применены в реальной жизни.
В течение дня школьники активно участвовали в разнообразных мастер-классах и профессиональных пробах, организованных студентами и преподавателями. Они посетили специально подготовленные локации, где смогли на практике увидеть, каким образом могут быть задействованы теоретические знания. Участники также активно задавали вопросы и интересовались нюансами различных специальностей.
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