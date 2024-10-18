День открытых дверей для детей-инвалидов прошел в колледже «Подмосковье»

Фото: Министерство образования МО

День открытых дверей для детей с особенностями здоровья провели в колледже «Подмосковье». Для них провели классы по поварскому делу, гостиничному делу, окраске авто и другие.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, день открытых дверей посетили учащиеся с шестого по 11-й классы. Мероприятие прошло в подразделениях колледжа в Клину, Солнечногорске, Химках и Лобне. В учреждениях побывали почти 600 школьников.

«Выбирая профессиональное образовательное учреждение, ребятам важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации, как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности», — отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба министерства образования Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства образования Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства образования Московской области
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Участникам встречи рассказали о направлениях обучения, порядке поступления, а также провели мастер-классы по сестринскому делу, электромонтажу, парикмахерскому искусству и многому другому.

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