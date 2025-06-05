День открытых дверей для будущих родителей провели в Дмитровском роддоме

В Дмитровском округе активно развивается система здравоохранения, соответствующая высоким стандартам качества. Одной из новых инициатив Дмитровского роддома стали еженедельные дни открытых дверей, предназначенные для будущих родителей.

Каждый четверг в 15:00 будущие мамы и папы могут посетить родильное учреждение, ознакомиться с условиями пребывания, пройти экскурсию по родильному и послеродовому отделениям, встретиться с врачами и получить консультации по подготовке к родам, включая информацию о партнерских родах.

Глава округа Иван Курданин подчеркнул, что организация таких мероприятий направлена на создание комфортных условий для жителей, особенно для тех, кто готовится к рождению ребенка. Администрация города стремится, чтобы каждый чувствовал поддержку и внимание медицинских специалистов на всех этапах жизни.

Заведующий акушерским отделением Михаил Цурцумия отметил, что знакомство с роддомом заранее помогает снизить тревожность и повысить уверенность будущих родителей, что способствует более осознанному выбору места рождения ребенка.

Напомним, дни открытых дверей проходят еженедельно без предварительной записи, при посещении необходимо иметь паспорт.