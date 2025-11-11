День открытых дверей для акушеров-гинекологов прошел в роддоме в Подольске

Встретиться и обсудить насущные вопросы собрались специалисты из женских консультаций городского округа. Инициатором встречи, организованной впервые, выступил сам родильный дом.

Цель Дня открытых дверей — не просто показать свои успехи и заслуги, а создать единое профессиональное пространство. Врачи из женских консультаций, которые ведут беременность, и специалисты роддома, которые принимают роды, должны работать в одной связке.

«На территории сегодня находятся семь женских консультаций. И врач, направляющий женщину, в учреждения Подольского роддома, должен знать, что может делать учреждение, какое оборудование есть, какие условия пребывания наших женщин», — рассказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.