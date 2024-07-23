День открытых дверей для абитуриентов провели в колледже «Подмосковье»

В колледже «Подмосковье» рассказали о подготовке сварщиков и операторов-наладчиков. Для абитуриентов провели День открытых дверей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, обучение по специальностям «Сварщик» и «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» проводится по федеральной программе «Профессионалитет». За год и 10 месяцев студенты получают необходимые знания, необходимые для успешного начала карьеры.

«Спрос на сварщиков остается стабильным и постоянно растет. Обновление и модернизация существующей инфраструктуры требуют постоянного ремонта и сварочных работ. Профессиональный сварщик сочетает в себе искусство и точность, создавая уникальные изделия и внося вклад в архитектуру и дизайн», — отметили в ведомстве.

Также востребована и профессия «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», ведь современные станки с ЧПУ требуют не только знания основ металлообработки, но и умения работать с программами управления, что позволяет вчерашнему студенту найти работу практически на любом предприятии.

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