День освобождения узников концлагерей отметили в библиотеке в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в Умной библиотеке. Участники вспомнили одну из самых трагических и значимых страниц мировой истории.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что Международный день освобождения узников фашистских концлагерей стал символом скорби, мужества и стойкости миллионов людей, прошедших через нечеловеческие испытания, напоминанием о цене, которую человечество заплатило за свободу и мир.

Собравшимся напомнили о страшных реалиях Второй мировой войны. Этот конфликт, самый кровопролитный в истории человечества, унес десятки миллионов жизней.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с серьезными вызовами и защищает свои национальные интересы, особенно важно воспитывать у молодежи чувство патриотизма, моральной ответственности и готовности отстаивать правду и справедливость», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Патриотическое мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы #Химки_ЕдинствоПоколений. Как напомнила муниципальный депутат Наталья Каныгина, целью проекта является объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.