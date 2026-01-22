День освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков отметили в Чехове

22 декабря вся страна отмечает знаменательное событие — день, когда 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта выбила врага с последнего населенного пункта на территории Московской области. В память о подвиге советского народа на бульваре Воинской славы прошла торжественная церемония возложения цветов.

В памятном мероприятии приняли участие депутаты и представители администрации, ветераны боевых действий, чеховские молодогвардейцы и неравнодушные жители округа.

«Сегодня мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны и Подмосковья. Освобождение Московской области стало результатом мужества, сплоченности и самоотверженности советских солдат. Наш долг — хранить эту память и передавать ее молодому поколению, чтобы подвиг защитников Родины никогда не был забыт», — отметила председатель совета депутатов Чехова Галина Козина.

На церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения тем, кто ценой своих жизней защитил свободу Родины.

«Такие мероприятия помогают нашей молодежи ощутить связь поколений и понять ценность свободы, а также воспитывают уважение к истории и патриотизм», — отметил координатор проекта «Историческая память» Константин Безрукавый.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Оно продолжалось полтора месяца — до 22 января 1942 года — и стало первым серьезным поражением немецко-фашистских захватчиков. Эта победа существенно повлияла на исход Великой Отечественной войны, остановив продвижение врага и подняв боевой дух советского народа.