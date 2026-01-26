День освобождения Подмосковья от фашистов отметили в Раменском

Память героев, освободивших Московскую область от немецко-фашистских захватчиков, почтили жители Раменского округа. На митинге у Вечного огня на площади Победы собрались глава муниципалитета Эдуард Малышев, депутаты, ветераны и молодежь.

«Главный урок, конечно, всех войн — знать нашу историю, быть всегда вместе, быть едиными, любить свою Родину и быть готовым встать на ее защиту», — подчеркнул председатель совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков.

Эдуард Малышев напомнил, что священный долг каждого — беречь мир, который достался такой высокой ценой. «Мы склоняем головы перед подвигом солдат и офицеров, отстоявших родную землю. Их мужество, отвага и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти и в истории Подмосковья», — сказал глава Раменского округа.