День освобождения Московской области от фашистов отметили в Балашихе

На площади Славы в Балашихе прошла памятная акция, посвященная Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие депутат окружного Сергей Щукин, молодогвардейцы, волонтеры, юнармейцы и местные жители.

Митинг начался с минуты молчания в память о павших, затем представители общественности и власти возложили цветы к мемориалу на площади Славы. В акции также приняли участие юные патриоты и волонтерские объединения, продемонстрировавшие уважение к исторической памяти и преемственность поколений.

«Мы чтим память людей, которые отдали самое ценное, свою жизнь, для защиты страны. Мы отдаем дань нашим воинам, которые защищали нашу Родину и защищают сегодня. Особенно значимо, что сегодня с нами молодое поколение, которое знает и помнит историю своей страны», — отметил Сергей Щукин.

Московская область была освобождена 22 января 1942 года по итогам боев, завершившихся снятием 93-дневной оккупации. В этот день под командованием генерала Николая Дронова была освобождена Уваровка — последний крупный населенный пункт Подмосковья, удерживаемый немецкими войсками. Это событие стало важной вехой в обороне Москвы и символом мужества защитников региона.