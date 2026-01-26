День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отметили в Домодедове

В Домодедово 22 января прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине полного освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. В этот день состоялись церемонии возложения цветов к ключевым монументам воинской славы.

Торжественное возложение у Обелиска Славы воинам-домодедовцам провели председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский, председатель Совета ветеранов Тамара Романова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов и представители «Молодой Гвардии». Цветы также легли к подножию памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, мемориала на Аллее Героев и монумента землякам, павшим в ходе специальной военной операции. Эти церемонии символизируют связь поколений и напоминают о высокой цене мира.

День освобождения Подмосковья стал для округа днем единения и глубокого уважения к подвигу защитников Родины. В Домодедово историческая память бережно хранится и передается молодежи как неотъемлемая часть гражданской идентичности.