День освобождения Краснодара от фашистов отметили лекцией в Химках

12 февраля в школе «Флагман» прошла историческая лекция, посвященная 82-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистской оккупации. Участникам рассказали о трагических событиях 1942–1943 годов и подвиге жителей города.

С приветственным словом выступил депутат Химок и директор школы Евгений Иноземцев: «Победа далась нашим предкам тяжелой ценой. Пока мы помним и чтим прошлое, мы уверенно строим будущее».

Краснодар находился под оккупацией с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года — 186 дней. За это время фашисты казнили более 11 тысяч жителей и разрушили около 800 зданий. Участники лекции узнали о попытках вербовки пленных: из нескольких тысяч человек согласились сотрудничать лишь около 700.

На встрече показали документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Спикеры отметили, что город находился не только в военной, но и в информационной блокаде — оккупанты изымали у населения радиоприемники.

«Краснодарцы внесли неоценимый вклад в общую Победу. Более 70 тысяч жителей сражались на фронтах и в партизанских отрядах», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

Депутат Надежда Смирнова добавила, что в Химках ежедневно проходят лекции, кинопоказы и встречи с участниками СВО для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма.