День основания российского флота отметили в Химках

Более 300 лет назад прозвучала фраза, определившая судьбу России как великой морской державы: «Морским судам быть!». О том, как эта воля Петра Великого воплотилась в подвигах адмиралов прошлого и мужестве моряков вспомнили на лекции в клубе «Активное долголетие» в Химках.

«Наш флот — это гордость, мощь и многовековая слава России. С момента своего основания он был и остается надежным щитом наших морских рубежей. Сохранять историческую память о великих победах русского флота, о мужестве наших моряков — значит воспитывать в новых поколениях чувство гордости за свою страну и ее великую историю», — поделился Валентин Герасимов.

Слушатели вспомнили о блестящих победах адмиралов Ушакова и Нахимова, о героизме моряков в годы Великой Отечественной войны и о том, как сегодня современный флот продолжает славные традиции предков.

«Наши моряки, как и наши пехотинцы, с честью выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, защищая наши рубежи и наше будущее. В условиях, когда Россия вновь отстаивает свой суверенитет, особенно важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении, чтобы они знали, на каких героев равняться», — подчеркнула депутат Ирина Спирина.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что в рамках программы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.