День органов местного самоуправления прошел в Воскресенске

В малом зале Дворца культуры «Химик» прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню органов местного самоуправления. Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил награды лучшим представителям управленческой сферы, подчеркнув их значительный вклад в развитие округа и обеспечение комфортных условий для его жителей.

Алексей Малкин напомнил о недавнем достижении городского округа: проект «Завтра рождается сегодня», разработанный начальником отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации округа Натальей Андреевой, занял первое место на II Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности». Награждение проходило в Национальном центре «Россия» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

«Благодарю за труд и преданность делу, стремление к развитию и совершенству, за весомый вклад в развитие местного самоуправления и формирование комфортных безопасных условий для жизни граждан. Каждый из вас — не просто специалист, а носитель идей, неиссякаемой энергии и непоколебимой веры в успешное будущее округа. Вы — сила, укрепляющая муниципалитет, прокладывающая путь для инициатив и реализации новых проектов», — отметил глава.

В завершение мероприятия Алексей Малкин выразил уверенность в том, что совместными усилиями жители и руководство округа смогут преодолеть любые трудности и достичь новых высот.